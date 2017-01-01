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バスケ男子、日本は黒星スタート ウィリアム・ジョーンズ杯

更新日時：2017年7月16日(日) AM 07:44
　バスケットボール男子のウィリアム・ジョーンズ・カップは１５日、台北で開幕し、Ｕ―２４（２４歳以下）代表で臨む日本は、台湾Ａに６５―８６で敗れた。大会は１０チームが参加し、１回戦総当たりで争われる。（共同）

 

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