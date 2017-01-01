文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

バドミントン、桃田が決勝へ カナダＯＰ、西本に勝つ

更新日時：2017年7月16日(日) AM 10:41
　【カルガリー（カナダ）共同】バドミントンのカナダ・オープンは１５日、カナダのカルガリーで各種目の準決勝が行われ、約１年３カ月ぶりに国際大会に復帰した男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）は西本拳太（トナミ運輸）に２―０で勝ち、決勝に進んだ。第１ゲームは２１―１１、第２ゲームは２１―１３で奪った。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ