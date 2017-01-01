文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

米ゴルフ、ロジャーズが首位守る 第３日

更新日時：2017年7月16日(日) AM 11:44
　米男子ゴルフのジョンディア・クラシックは１５日、イリノイ州シルビスのＴＰＣディアラン（パー７１）で第３ラウンドが行われ、首位から出たパトリック・ロジャーズ（米国）が６８をマークして通算１６アンダーで首位をキープした。米国勢のダニエル・バーガーとスコット・ストーリングズが２打差の２位につけた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ