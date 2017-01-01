自転車ロードレースのツール・ド・フランスは１５日、フランスのブラニャックからロデズまでの第１４ステージ（１８１・５キロ）が行われ、新城幸也（バーレーン・メリダ）は１１８位だった。総合は１２２位。マイケル・マシューズ（オーストラリア）がステージを制し、総合はクリストファー・フルーム（英国）が首位に浮上した。（共同）