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混合リレーで日本１１位 トライアスロン世界選手権

更新日時：2017年7月17日(月) AM 08:20
　トライアスロンの混合リレー世界選手権は１６日、ドイツのハンブルクで行われ、日本（佐藤優、古谷、高橋侑、前田）は１時間２４分４１秒で１１位だった。オーストラリアが優勝した。男女各２人でチームを組む混合リレーは２０２０年東京五輪で新種目として実施される。（共同）

 

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