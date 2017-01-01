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日本１―３で敗れ、通算２勝２敗 日米大学野球

更新日時：2017年7月17日(月) PM 12:49
　第４１回日米大学野球選手権は１６日、米マサチューセッツ州ウースターで行われ、日本は米国に１―３で敗れ、通算２勝２敗となった。先制したものの八回に追い付かれ、タイブレークに突入した１―１の延長十回に２点を奪われた。（共同）

 

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