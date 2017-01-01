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ロ３―２オ（１７日） ロッテが逆転サヨナラ
更新日時：2017年7月17日(月) PM 08:18
ロッテが逆転サヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。１―２の九回２死満塁で加藤が左越えに２点適時二塁打を放って試合を決めた。内が４勝目。オリックスは九回に大城のプロ初本塁打で１点を勝ち越したが、抑えの平野が打たれた。
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