文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ロ３―２オ（１７日） ロッテが逆転サヨナラ

更新日時：2017年7月17日(月) PM 08:18
　ロッテが逆転サヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。１―２の九回２死満塁で加藤が左越えに２点適時二塁打を放って試合を決めた。内が４勝目。オリックスは九回に大城のプロ初本塁打で１点を勝ち越したが、抑えの平野が打たれた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ