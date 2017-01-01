楽天が５連勝した。三回に島内の二塁打で１点を先制。六回にペゲーロの２１号ソロで加点し、２―１の八回にペゲーロ、銀次の適時打などで３点を加えた。辛島は６回１失点で７勝目。日本ハムは打線が有原を援護しきれず４連敗。