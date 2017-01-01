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第１６ステージ、新城は４５位 自転車のツール・ド・フランス

更新日時：2017年7月19日(水) AM 10:36
　自転車ロードレースのツール・ド・フランスは１８日、フランスのルピュイアンブレからロマンシュルイゼールまでの第１６ステージ（１６５キロ）が行われ、新城幸也（バーレーン・メリダ）は４５位だった。総合は１０６位。マイケル・マシューズ（オーストラリア）がステージを制し、総合はクリストファー・フルーム（英国）が首位を守った。（共同）

 

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