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サッカー、南野は出場なし ザルツ、ＣＬ予選３回戦へ

更新日時：2017年7月20日(木) AM 09:22
　サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の予選２回戦は１９日、各地で第２戦が行われ、南野拓実のザルツブルク（オーストリア）は３―０でヒバーニアンズ（マルタ）を退け、２戦合計６―０で勝ち上がった。南野はベンチ入りしたが出場はなかった。予選３回戦ではリエカ（クロアチア）と対戦する。（ベルリン共同）

 

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