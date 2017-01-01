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バレー女子、日本快勝で２勝目 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年7月20日(木) AM 10:51
　バレーボール女子の世界ジュニア選手権は１９日、メキシコのコルドバなどで行われ、２次リーグＦ組の日本は米国に３―０で快勝し、２戦２勝とした。２０日に中国と対戦する。（共同）

 

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