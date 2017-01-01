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白鵬が史上１位に並ぶ１０４７勝 関脇玉鷲を下す
更新日時：2017年7月20日(木) PM 05:31
大相撲の東横綱白鵬が２０日、名古屋市中区の愛知県体育館で行われた名古屋場所１２日目で関脇玉鷲を下し、元大関魁皇（現浅香山親方）に並んで史上１位となる通算１０４７勝目を挙げた。
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