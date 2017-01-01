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イチロー、田沢は試合なし 青木のアストロズも

更新日時：2017年7月21日(金) AM 08:50
　【ニューヨーク共同】米大リーグは２０日、各地で行われ、イチロー、田沢の所属するマーリンズ、青木のいるアストロズはともに試合がなかった。

 

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