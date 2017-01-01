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４市町村が激甚災害の支援対象 九州北部の豪雨で二階幹事長

更新日時：2017年7月21日(金) AM 09:30
　【ニューヨーク共同】自民党の二階俊博幹事長は２０日夕（日本時間２１日午前）、九州北部の豪雨の激甚災害指定に関し、福岡県朝倉市、東峰村、添田町と大分県日田市の４市町村が支援対象となると記者団に明らかにした。

 

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