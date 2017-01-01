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バレー、日本Ｆ組２位で準決勝へ 女子の世界ジュニア選手権

更新日時：2017年7月21日(金) PM 02:39
　バレーボール女子の世界ジュニア選手権は２０日、メキシコのコルドバなどで行われ、２次リーグＦ組の日本は中国に１―３で敗れて２勝１敗となり、同組２位で準決勝に進んだ。２２日にロシアと対戦する。（共同）

 

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