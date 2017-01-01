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福島第１原発、燃料デブリ確認か つらら状の黒っぽい物体

更新日時：2017年7月21日(金) PM 03:00
　東京電力福島第１原発３号機の格納容器内の水中ロボット調査で２１日、原子炉圧力容器の底部付近に、つらら状に垂れ下がった黒っぽい物体が確認されたことが関係者への取材で分かった。溶け落ちた核燃料の可能性がある。

 

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