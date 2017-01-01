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ヤクルト・グリーンに制裁５万円 球審への暴言で退場処分

更新日時：2017年7月21日(金) PM 05:31
　プロ野球の熊崎コミッショナーは２１日、イースタン・リーグのヤクルト―楽天１３回戦（２０日・戸田）で、球審への暴言により退場処分を受けたヤクルトのグリーンに厳重注意と制裁金５万円を科した。

 

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