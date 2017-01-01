延長十二回で引き分けた。ＤｅＮＡは３点を先行された四回から追い上げ、六回に宮崎の適時打で追い付き、救援陣が無失点で踏ん張った。巨人は四回に坂本勇の１０号２ランなどで３点を先行したが、五回以降は追加点が奪えなかった。