ソフトバンクが継投で零封して５連勝。貯金は今季最多の２８とした。四回に今宮がソロを放ち、七回に内川の適時打で加点。武田は６回を１安打無失点で４月５日以来の２勝目。ロッテは１安打に終わり、二木を援護できなかった。