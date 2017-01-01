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ソ２―０ロ（２２日） ソフトバンクが５連勝

更新日時：2017年7月22日(土) PM 03:40
　ソフトバンクが継投で零封して５連勝。貯金は今季最多の２８とした。四回に今宮がソロを放ち、七回に内川の適時打で加点。武田は６回を１安打無失点で４月５日以来の２勝目。ロッテは１安打に終わり、二木を援護できなかった。

 

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