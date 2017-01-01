楽天はアマダーの３打席連続本塁打で逃げ切った。アマダーは２―２の二回に勝ち越し２ランを放つと４―３の四回にも２ラン、再び１点差とされた七回にはソロを放った。美馬が６月１０日以来の８勝目。オリックスは４連敗を喫した。