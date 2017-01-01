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楽８―７オ（２２日） 楽天アマダーが３連発

更新日時：2017年7月22日(土) PM 07:54
　楽天はアマダーの３打席連続本塁打で逃げ切った。アマダーは２―２の二回に勝ち越し２ランを放つと４―３の四回にも２ラン、再び１点差とされた七回にはソロを放った。美馬が６月１０日以来の８勝目。オリックスは４連敗を喫した。

 

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