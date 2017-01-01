ヤクルトが７月の初勝利で、連敗を１４で止めた。同点の二回に西浦の適時二塁打などで２点を勝ち越し、六回は押し出しの２四死球で加点した。由規は５回２失点で３勝目。阪神は能見が流れを悪くし、打線も六回の好機で中軸が凡退。