広島が快勝した。四回に松山の適時内野安打で先制。五回は会沢の適時二塁打と丸の３点二塁打で４点を加えた。七回も安部の右前打で追加した。薮田は６回２失点で９勝目。中日は柳が中盤に乱れ、ゲレーロらの本塁打も及ばず。