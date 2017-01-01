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米女子ゴルフ、Ｎ・コルダが首位 マラソン・クラシック第３日

更新日時：2017年7月23日(日) AM 09:36
　米女子ゴルフのマラソン・クラシックは２２日、オハイオ州シルバニアのハイランドメドーズＧＣ（パー７１）で第３ラウンドが行われ、６６で回ったネリー・コルダ（米国）が通算１５アンダー、１９８で首位に立った。２打差の２位で金寅敬（韓国）が続き、さらに１打差の３位にレキシー・トンプソン（米国）ら６人が並んだ。（共同）

 

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