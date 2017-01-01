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ソ１―３ロ（２３日） ロッテ・石川が２勝目
更新日時：2017年7月23日(日) PM 04:50
ロッテの石川が七回途中１失点の好投で６月１３日以来の白星となる２勝目。１―１の三回にサントスの来日初となる１号ソロで勝ち越し、五回は井口の適時打で突き放した。ソフトバンクは中田がつかまり、連勝が５で止まった。
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