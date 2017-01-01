宮城県の村井嘉浩知事は２４日の記者会見で、仙台市長選で支援した与党系の葬祭業社長菅原裕典氏（５７）が野党の支援を得た元復興政務官郡和子氏（６０）に敗れた結果について「自民党に対する逆風が影響したと思う。市長選と国政選挙は関係ないはずだが、自民党が応援する菅原氏へマイナスに働いた」と述べた。