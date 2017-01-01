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村井知事「自民への逆風が影響」 仙台市長選で

更新日時：2017年7月24日(月) PM 01:36
　宮城県の村井嘉浩知事は２４日の記者会見で、仙台市長選で支援した与党系の葬祭業社長菅原裕典氏（５７）が野党の支援を得た元復興政務官郡和子氏（６０）に敗れた結果について「自民党に対する逆風が影響したと思う。市長選と国政選挙は関係ないはずだが、自民党が応援する菅原氏へマイナスに働いた」と述べた。

 

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