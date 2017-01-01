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ネコにかまれマダニ感染症で死亡 西日本の５０代女性

更新日時：2017年7月24日(月) PM 05:52
　西日本の５０代女性が昨年、ネコにかまれた後にマダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」を発症して死亡したことが、厚生労働省の調査で２４日分かった。ネコからの感染は初めて。

 

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