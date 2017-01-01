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東証４５円高 午前９時１５分現在
更新日時：2017年7月25日(火) AM 09:51
２５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比４５円１０銭高の２万００２０円７７銭となった。
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