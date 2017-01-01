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自民党の木村太郎衆院議員が死去 

更新日時：2017年7月25日(火) AM 09:20
　安倍内閣の首相補佐官を務めた自民党の木村太郎衆院議員が死去したことが分かった。同氏の事務所が２５日明らかにした。

 

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