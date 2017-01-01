ヤクルトが乱戦を制した。７―８の八回に又吉のボークで同点。延長十回２死満塁では山田が押し出し四球を選んでサヨナラ勝ちした。好救援のルーキが３勝目。中日は３連敗。福田が３ランを２度放ったが、十回に笠原が自滅した。