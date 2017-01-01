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米女子バスケ渡嘉敷が途中出場 約１５分のプレーで得点はなし

更新日時：2017年7月26日(水) PM 03:00
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２５日、ロサンゼルスでのスパークス戦に途中出場し、約１５分のプレーで得点はなく、３リバウンドだった。チームは６０―６８で敗れた。（共同）

 

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