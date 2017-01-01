日本ハムが連敗を４で止めた。１―２の七回、失策から好機をつくり代打矢野の２点適時打で逆転。八回には大谷が故障から復帰後初本塁打を放った。上沢は７回２失点で３勝目。ロッテは唐川が好投しながら拙守に足を引っ張られた。