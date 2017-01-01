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日４―２ロ（２６日） 日本ハム４連敗で止める

更新日時：2017年7月26日(水) PM 04:34
　日本ハムが連敗を４で止めた。１―２の七回、失策から好機をつくり代打矢野の２点適時打で逆転。八回には大谷が故障から復帰後初本塁打を放った。上沢は７回２失点で３勝目。ロッテは唐川が好投しながら拙守に足を引っ張られた。

 

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