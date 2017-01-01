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巨２―７広（２６日） 広島が４連勝

更新日時：2017年7月26日(水) PM 09:26
　広島が４連勝を飾り、３年連続で巨人戦の勝ち越しを決めた。一回に鈴木、三回は丸が２ランを放ち、１点を返された直後の八回にエルドレッドのソロで突き放した。大瀬良が７回１失点で開幕７連勝。巨人は反撃が遅く３連敗。

 

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