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日報隠蔽、陸幕長が辞意固める 陸上自衛隊トップ

更新日時：2017年7月27日(木) AM 08:15
　南スーダン国連平和維持活動（ＰＫＯ）の日報隠蔽問題を巡り、陸上自衛隊トップの岡部俊哉陸上幕僚長が辞意を固めたことが分かった。政府関係者が２７日、明らかにした。

 

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