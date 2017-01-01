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サッカー、南野のザルツ引き分け 欧州ＣＬ予選３回戦第１戦

更新日時：2017年7月27日(木) AM 11:09
　サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の予選３回戦は２６日、各地で第１戦が行われ、南野拓実のザルツブルク（オーストリア）はホームでリエカ（クロアチア）と１―１で引き分けた。南野はフル出場し、無得点だった。（ベルリン共同）

 

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