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女子テニス、穂積は２回戦敗退 中国の江西省オープン

更新日時：2017年7月27日(木) PM 12:59
　女子テニスの江西省オープンは２６日、中国の南昌で行われ、シングルス２回戦で穂積絵莉（橋本総業）は謝淑薇（台湾）に６―４、３―６、４―６で敗れた。（共同）

 

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