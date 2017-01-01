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テニス、ダニエル組は１回戦敗退 スイス・オープン

更新日時：2017年7月27日(木) PM 12:58
　男子テニスのスイス・オープンは２６日、スイスのグシュタートで行われ、ダブルス１回戦でダニエル太郎（エイブル）ファクンド・バグニス（アルゼンチン）組はチリとベラルーシの選手のペアに２―６、２―６で敗れた。（共同）

 

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