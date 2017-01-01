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台風１０号が発生 南シナ海
更新日時：2017年7月29日(土) PM 05:49
気象庁によると、２９日午後３時ごろ、南シナ海で熱帯低気圧が台風１０号になった。台風はゆっくりした速さで東北東へ進んでいる。中心気圧は９９２ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル。
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