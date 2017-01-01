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ザルツブルク南野は後半途中出場 オーストリア１部、試合は１―１

更新日時：2017年7月30日(日) AM 01:18
　サッカーのオーストリア１部リーグで２９日、南野拓実のザルツブルクはホームでリンツと１―１で引き分けた。南野は後半２８分から出場し、無得点だった。（ベルリン共同）

 

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