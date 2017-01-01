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米男子ゴルフ、ホフマンが首位 カナダ・オープン第３日

更新日時：2017年7月30日(日) AM 09:30
　米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープンは２９日、カナダのオークビルのグレンアビーＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、６５をマークしたチャーリー・ホフマン（米国）が通算１７アンダー、１９９で首位に立った。１打差の２位にケビン・チャペル（米国）が続いた。（ＡＰ＝共同）

 

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