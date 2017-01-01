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マッテルスブルクの奥川出番なし サッカー、オーストリア

更新日時：2017年7月30日(日) AM 10:47
　サッカーのオーストリア１部リーグで奥川雅也が所属するマッテルスブルクは２９日、ホームでウォルフスベルクに１―０で勝った。奥川はベンチ入りしたが、出番はなかった。（ベルリン共同）

 

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