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ビリヤード、大井直幸が銅メダル ワールドゲームズ
更新日時：2017年7月30日(日) AM 10:01
国際総合大会のワールドゲームズは２９日、ポーランドのウロツワフで行われ、ビリヤードの男子プールで大井直幸（日本プロポケットビリヤード連盟）が銅メダルを獲得した。（共同）
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