文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ビリヤード、大井直幸が銅メダル ワールドゲームズ

更新日時：2017年7月30日(日) AM 10:01
　国際総合大会のワールドゲームズは２９日、ポーランドのウロツワフで行われ、ビリヤードの男子プールで大井直幸（日本プロポケットビリヤード連盟）が銅メダルを獲得した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ