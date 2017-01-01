文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ジャクソンの中後２／３回１失点 テネシー戦

更新日時：2017年7月31日(月) PM 03:57
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は３０日、テネシー戦の八回に３番手で登板し、２／３回を１安打１失点、１三振３四球１暴投で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ