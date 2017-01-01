広島が逃げ切った。一回に鈴木、エルドレッドのタイムリーで３点先制。四回は会沢が左前打で加点した。野村は６回２失点と粘り、救援陣の踏ん張りもあって７勝目。阪神は岩貞が４回４失点と崩れ、打線の反撃も及ばなかった。