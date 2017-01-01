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スペイン１部、柴崎はベンチ外 試合は１―２

更新日時：2017年9月30日(土) PM 10:00
　サッカーのスペイン１部リーグで柴崎岳が所属するヘタフェは３０日、アウェーでデポルティボに１―２で敗れた。左足を痛めている柴崎はベンチから外れた。（共同）

 

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