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ドイツ２部、内田は出場機会なし チームは２―１で競り勝ち

更新日時：2017年9月30日(土) PM 10:24
　サッカーのドイツ２部リーグで内田篤人が所属するウニオン・ベルリンは３０日、敵地でアウエに２―１で競り勝った。内田はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。（共同）

 

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