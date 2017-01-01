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サッカー川島はフル出場 フランス１部リーグ

更新日時：2017年10月1日(日) AM 09:33
　【ナント（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグでＧＫ川島永嗣の所属するメッスは９月３０日、アウェーでナントに０―１で敗れた。内転筋の負傷から復帰した川島はフル出場した。

 

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