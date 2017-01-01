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楽天のオコエが登録抹消 体調不良で欠場続く

更新日時：2017年10月1日(日) PM 02:36
　楽天のオコエが１日、出場選手登録を外れた。９月２９日の日本ハム戦から体調不良により欠場が続いていた。梨田監督は「まだ体調がいまひとつ。クライマックスシリーズ（ＣＳ）には間に合う」と説明した。回復後は宮崎県で行われる秋季教育リーグに出場してＣＳに備える予定。

 

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