西武は七回に暴投と岡田の適時打で２点を先制し、九回に外崎の適時二塁打と暴投、岡田の適時打で３点を加えた。野上は８回を４安打無四球の無失点で自己最多に並ぶ１１勝目。日本ハムは打線が好投の上沢を援護できなかった。