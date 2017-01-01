ソフトバンクは０―０で迎えた九回２死一、二塁で今宮が決勝の２点二塁打。石川が３回無失点で降板し、摂津、中田、サファテとつないで零封した。中田が７勝目。オリックスは二回無死満塁の逸機が響き、抑えの平野が打たれた。