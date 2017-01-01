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サッカー、酒井宏はフル出場 フランス１部リーグ

更新日時：2017年10月2日(月) AM 09:47
　【ニース（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグで酒井宏樹のマルセイユは１日、アウェーのニース戦に右サイドバックでフル出場した。チームは４―２で勝った。

 

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